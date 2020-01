L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul cammino del Palermo. C’è una certezza dettata dalle statistiche degli ultimi 5 anni: essere campioni d’inverno nel girone I di Serie D non equivale a garanzia di promozione a fine campionato. Nel caso del Palermo, si può dire che non è affatto garanzia come dimostrato in passato, ma la speranza è quella di scrivere una storia diversa. I rosa possono ancora eguagliare il percorso del Bari. Negli ultimi 5 anni, sono tre le squadre che hanno vinto il campionato dopo aver terminato il girone d’andata al primo posto: Siracusa nel 2015/2016, Akragas nel 2014/2015, Bari nel 2018/2019. Nel 2017/2018 è il Troina a chiudere in vetta il girone d’andata con 10 punti di distacco sulla Vibonese, che poi farà un girone di ritorno super e volerà in Serie C. Più fragoroso il crollo dell’Igea Virtus nel 2016/2017, da primi a metà campionato finiscono quarti, mentre la Sicula Leonzio fa il percorso inverso. Queste due esperienze insegnano che domenica inizia un altro campionato. Il Palermo ha costruito il proprio campionato fuori casa, collezionando 22 punti in 8 partite, rispetto ai 19 casalinghi. Servirà un cambio di passo al “Barbera”.