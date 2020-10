Situazione di allarme a livello economico nel calcio italiano, per cercare di rimarginare il danno economico oggi si deciderà sui fondi privati. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione.

Ci sono due soluzioni: da una parte la cordata Advent/Cvc/Fondo Strategico Italiano, data in vantaggio dai sondaggi delle ultime ore, dall’altra quella che fa capo a Bain Capitale NB Renaissance. I vertici della Lega calcio si vedranno tutti in presenza, eccetto il presidente di Lega, Dal Pino, che sarà collegato in via telematica visto che è risultato positivo al Coronavirus. Si dovranno raggiungere i 14 voti per avere la maggioranza sull’entrata dei due fondi privati.





La Lega A sostanzialmente dividerebbe la sua parte «sportiva» da quella che riguarda la commercializzazione del prodotto. L’acquisizione di una quota di minoranza consentirebbe l’arrivo di capitali preziosi in un momento di grave crisi.