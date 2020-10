Tanti i giocatori rimasti senza squadra in Serie A, tra questi 2 pezzi da novanta come Mario Balotelli e Mario Mandzukic. I due attaccanti sono rimasti svincolati e sono alla ricerca di un club. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sul mercato degli svincolati.

Oltre loro, c’è gente come Asamoah che ha rescisso il contratto con l’Inter, mentre nell’altra sponda di Milano è rimasto senza squadra anche Halilovic, che ha rescisso con il Milan. Stessa sorte per Romulo e Fredy Guarin, in questa lista troviamo anche l’ex rosa Kasami, che ha giocato l’ultima stagione nel Sion in Svizzera.





Anche all’estero ci sono molti svincolati di lusso, in Premier League per esempio non hanno squadra Sturridge e Welbeck, ma neanche gente come Wilshere e Kagawa. In Liga il difensore argentino Garay resta a spasso.