L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sospetta combine in Serie C fra Picerno e Bitonto. Oggi è il giorno del giudizio al TFN. L’udienza inizierà alle 11 nella sede Figc di via Po. Non è detto che la sentenza arrivi in giornata. Il Bitonto, accusato di responsabilità diretta e oggettiva, vede a rischio la promozione conquistata tre mesi fa.