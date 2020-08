Gazzetta dello Sport: "Bianco ha fiducia nel Bari «Auteri è un martello. Girone duro?Non guardiamo in casa di altri»"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Raffaele Bianco, centrocampista del Bari

«Vuoi sempre riprovare a vincere, ci mancherebbe. Soprattutto per far dimenticare ai nostri tifosi, quel che è successo a Reggio Emilia. Vi assicuro, non è stato facile mandare giù il rospo. Eravamo convinti di farcela, per certi versi avevamo l’obbligo di salire in Serie B. Ecco perché la delusione è stata più cocente. Abbiamo il vantaggio di un gruppo che già si conosce molto bene. E’ tanta roba nel contesto di una squadra. Girone difficile? D’accordo – fa il centrocampista biancorosso -, ma non dovremo guardare più di tanto in casa altrui. La concorrenza può soltanto aumentare gli stimoli. Conterà, piuttosto, costringere gli altri a rincorrerci. Insomma, stavolta noi non dovremo più rincorrere».