L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle problematiche del Trapani.

Ieri pomeriggio, giocatori e staff davanti il cancello del Provinciale hanno detto la loro delegando Evacuo «Una situazione imbarazzante ma anche mortificante per noi professionisti – ha detto il giocatore – Vorremmo svolgere il lavoro che amiamo ma al momento la società non ci mette nelle condizioni di farlo poiché non è in grado di adempiere ai propri obblighi sanitari ed organizzativi. In 16 giorni la società è riuscita ad organizzare un solo allenamento collettivo, quello di venerdì mattina. Speriamo anche nell’intervento di AIC e e istituzioni calcistiche».