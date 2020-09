Quest’oggi ricorre un anniversario dolcissimo per tutti i tifosi del Palermo.

Parliamo della storica vittoria 5-3 al ‘Barbera’ nel derby col Catania, in Serie A, datato 20/09/2006. Una serata davvero memorabile per i tifosi rosanero, col Palermo che, guidato dall’indimenticabile Francesco Guidolin, all’inizio della stagione 2006/2007 partì subito forte, conquistando anche la vetta della classifica di Serie A. Il Catania, invece, era appena tornato nel massimo campionato dopo 22 anni di assenza.

Una partita ricca di emozioni e di capovolgimenti di fronte, con 34.261 spettatori al Barbera pronti a spingere i rosanero alla vittoria. Inizio veemente con grande carica agonistica da parte di entrambe le formazioni che tentano subito la via del gol.

Al 27′ il Catania passa in vantaggio grazie al gol del palermitano Giorgio Corona. Immediata la replica del Palermo che pareggia alla prima occasione soltanto 1′ dopo: calcio d’angolo di Corini, batti e ribatti in area e tocco vincente sottoporta di Tedesco. Ad inizio ripresa nessuna sostituzione. Al 47′ il Palermo passa in vantaggio: gran conclusione dalla distanza di Fabio Simplicio che passa tra le braccia di Pantanelli in tuffo, colossale l’errore del portiere rossazzurro.

Al 65’ clamoroso errore di Agliardi e il Catania pareggia: tiro innocuo di Mascara, il portiere rosanero prova a stoppare di petto, il pallone lo supera ed entra lentamente in rete. Il portiere si dispera, ma i tifosi rosanero e i compagni lo incoraggiano. Al 69′ fallo di Stovini su Bresciano in area, l’arbitro Trefoloni è a due passi e indica il dischetto. Corini dal dischetto infila il pallone alla destra di Pantanelli e tutta la squadra corre ad abbracciare Agliardi. Al 74′ il Palermo segna ancora: Amauri entra in area di rigore avversaria e segna con un preciso diagonale di sinistro, battendo per la quarta volta Pantanelli. Al minuto 81, straordinaria progressione dalla sinistra di Bresciano che percorre tutto il campo, serve a destra Diana in area, cross per Barzagli che di testa ribadisce in rete. Inutile, infine, il terzo gol del Catania messo a segno da Spinesi al 94’ su punizione. Termina qui, Palermo-Catania 5-3. Il Barbera è in festa, esplodendo in una gioia incontenibile.

FORMAZIONI

PALERMO: Agliardi; Cassani, Zaccardo, Barzagli, Pisano; Tedesco (61′ Guana), Corini, Simplicio; Bresciano, Di Michele (75′ Diana); Amauri (41′ st Caracciolo). In panchina: Fontana, Parravicini, Biava, Brienza. Allenatore: Guidolin

CATANIA: Pantanelli; Silvestri, Sottil, Stovini, Falsini (77′ Vargas); Baiocco, Caserta, Biso; Mascara (88′ Del Core), Corona, Colucci (65′ Spinesi). In panchina: Polito, Sardo, Minelli, Izco, Spinesi. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Trefoloni di Siena

MARCATORI: 27′ Corona, 28′ Tedesco, 47′ Simplicio, 65’ Agliardi (autorete), 69′ Corini (rigore), 74′ Amauri, 81′ Barzagli, 94′ Spinesi.

Spettatori: 34.261 per un incasso di 628.937,63 euro. Espulso: 91’ Simplicio per doppia ammonizione. Ammoniti: Colucci, Tedesco, Simplicio, Guana. Angoli: 8-8. Recupero: 2′ pt, 4′ st