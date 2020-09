L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul ritorno di Josip Ilicic a Zingonia. La fine di un’assenza lunga quasi due mesi. E’ ancora presto per tornare alla normalità. Il presidente della federcalcio slovena Mijatovic ha spiegato: «Josip – ha spiegato il dirigente – mi ha detto che sta cercando di uscire da questa situazione con l’aiuto di professionisti».

Oggi nessuno stabilisce una data per il suo ritorno in campo: l’unica certezza è che non si può considerare dietro l’angolo.