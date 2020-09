L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Malaury Martin, centrocampista del Palermo: «Voglio continuare la mia scalata. Il progetto della A è affascinante e mi stimola. Ricomincio a 32 anni, dopo sei mesi senza toccare palla. Ci aspetta una stagione bellissima. Senza i tifosi non è calcio. Il Palermo è rinato tra l’entusiasmo generale. Ora ne avvertiamo gli echi. Il nostro lavoro procede tra le mascherine, misurazioni della temperatura, tamponi, test sierologici, un’organizzazione pesante. La mia storia è come quella del Palermo. Amo un proverbio giapponese: cadi sette volte e ti rialzi otto. Tante volte sono scivolato e sono tornato in piedi. Martinelli? La sua storia ci ha commosso. Avevamo un bel rapporto anche fuori dal campo e poi è stato un fulmine a ciel sereno. Proviamo a stargli vicino nel momento più delicato della sua carriera e soprattutto speriamo che possa tornare tra noi. Santana? Più carico che mai, dovevamo aspettarcelo, è un leone, non molla, si è preparato alla grande e poi ha sempre questa fiamma viva dentro, tanta voglia di calcio e di stupire. Un modello per noi. Mario per noi è il leader anche se non gioca. La fascia non è il mio obiettivo. Pergolizzi ha mostrato forte personalità e stava sempre a contatto con i giocatori. Qualità che mi piace. Guidolin, allenatore completo, è stato il primo ad inquadrarmi tatticamente. Boscaglia devo conoscerlo meglio però, con lui, respiro l’aria del Monaco perché mette in atto stesso modulo e idee tattiche di quella squadra. Sarà un campionato tutto da scoprire. Di sicuro, vogliamo viverlo da protagonisti».