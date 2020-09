L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla riapertura degli stadi. Uno studio delle Leghe Europee su trenta campionati continentali di Serie A spiega come il calcio sia partito, o stia per partire, quasi dovunque. Adesso conta recuperare i tifosi: «La priorità sia sempre la sicurezza di tifosi e giocatori», dice Alberto Colombo, vice segretario generale delle Leghe Europee. E aggiunge: «Le leghe e le federazioni stanno negoziando con governi e autorità sanitarie per rendere più flessibili e leggeri i protocolli, adattandoli alla nuova situazione. L’obiettivo è farsi trovare pronti quando ci saranno le condizioni per un rientro graduale, si spera in percentuale sulla capienza totale. Naturalmente sarà l’evoluzione del virus a dettare le tempistiche, ma almeno dobbiamo essere preparati».

Italia e Spagna hanno impianti chiusi, la Francia fa entrare 5.000 tifosi fino al 30 ottobre, poi si deciderà. In Germania serve l’autorizzazione delle autorità locali. In Inghilterra dopo il test in Brighton-Chelsea, il prossimo step è il 1° ottobre quando si valuterà la situazione.