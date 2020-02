L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla delle possibili scelte di Pergolizzi per il match contro la Cittanovese. Il tecnico valuterà la forma di Crivello e Peretti ma nel frattempo nell’amichevole di ieri contro il Resuttana ha provato il 3-4-3. Vaccaro, al rientro della squalifica, è stato provato sia come centrale nella difesa a 3 sia come esterno. In attacco invece c’è la tentazione da parte di Pergolizzi riguardo allo schierare il tridente over, con Ficarrotta, Sforzini e Floriano. Felici, agirebbe sulla linea di centrocampo come contro il Roccella. Se si seguisse questa linea, potrebbe trovare spazio anche Fallani.