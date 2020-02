L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” svela un retroscena che ha dell’incredibile riguardo al mercato della Fiorentina. «Vi posso assicurare che la nostra proprietà avrebbe voluto fare ancora qualcosa in più». Il commento di Iachini ad un mercato appena chiuso con sei acquisti (ieri presentato Agudelo, il futuro nuovo Pizarro viola) ed un clamoroso investimento di oltre 70 milioni, sembrava quasi uno scherzo. Non lo era. Tra i calciatori “aggrediti” durante il gennaio di compravendite anche il primo amore della nuova Fiorentina: Sandro Tonali. Il club di Commisso, attraverso il lavoro di Joe Barone e Daniele Pradè, ha infatti offerto 50 milioni per il centrocampista del Brescia. Una cifra monstre per un calciatore considerato una stella dal pianeta viola, prototipo degli elementi cardine del futuro. Giovane, talentuoso, già nel giro della Nazionale azzurra. L’ “all in” è stato respinto dal club di Cellino e quasi certamente Tonali (in orbita anche Juve) non sarà mai un giocatore viola. Ma il retroscena testimonia l’incredibile voglia di investire sulla Fiorentina da parte del presidente Commisso tra infrastrutture (centro sportivo e, spera, lo stadio) e la squadra. Il colpo Ambrabat è soltato l’ultimo esempio mentre purtroppo con Ribery ad ora non è andata bene a causa del brutto infortunio dopo il fallo di Tachtsidis (in questi giorni il francese si toglierà le viti dalla caviglia in Germania, rientro previsto a metà marzo, ndr).