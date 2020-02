Lo Monaco dice addio al Catania. Dopo l’addio nel 2012, il dirigente lascia anche questa volta, ma in maniera probabilmente defintiva. Da 16 milioni di euro di passivo, Lo Monaco lascia con un rosso di 5 milioni. A La Sicilia, Lo Monaco afferma di aver fatto tutto per salvare il Catania: «Ho la coscienza a posto, ci abbiamo provato, non siamo stati fortunati, so solo che ho lavorato tanto uscendo spesso a notte inoltrata».