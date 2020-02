L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta una statistica interessante sui rosanero. Sono 6 gli stranieri utilizzati dal Palermo in questo campionato, ma i rosanero non sono la squadra del girone più esterofila. In testa a questa classifica c’è il Roccella, poi l’FC Messina. A quota 6 ci sono Acireale, Palermo e Troina. In organico i rosanero hanno 7 stranieri e l’unico a non aver mai giocato è Marong. Poi ci sono Doda, Kraja, Santana, Mauri, Martinelli e Martin. Anche Floriano potrebbe essere inserito in questa lista visto che è nato in Germania, ma l’esterno ha il doppio passaporto e non ha mai indossato la maglia della nazionale tedesca.