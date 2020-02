L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del rientro di Martinelli. Il centrocampo del Palermo ritrova un suo punto fermo – si legge -, lo svizzero è quasi insostituibile. Fin qui ha saltato soltanto due partite per infortunio e per squalifica e si è dimostrato essenziale per Pergolizzi. A causa dell’emergenza sulle fasce delle ultime settimane, Martinelli ha giocato a sinistra per tamponare la falla lasciata da Vaccaro. Contro la Cittanovese il suo impiego è certo, anche se resta da vedere se tornerà centrale oppure giocherà ancora sull’esterno. Il centrocampo nelle ultime settimane è salito di qualità, con Martin che sta tornando ai suoi livelli, l’esplosione di Langella e le valide alternative costituite da Mauri e Kraja. Martinelli è pronto.