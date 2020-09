L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Simone Simeri, attaccante del Bari:

«Mi ispiro a Belotti, anche nell’esultanza con la cresta del gallo, proprio perché allo stesso modo lotto con il fisico e non mi tiro indietro. Mi sono posto degli obiettivi e li raggiungerò. Osservandolo da bordo campo, vedo Auteri come una persona carismatica. Chiede tanto, soprattutto sul piano della corsa, ma ti dà tanto. Molti attaccanti sotto la sua guida sono andati facilmente in doppia cifra. Io sono uno che si adatta in base alle necessità, sono convinto che farò bene con le sue direttive».