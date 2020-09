L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla vicenda giudiziaria relativa alla combine Picerno-Bitonto. Doccia fredda per il Picerno che si ritrova fuori dalla Serie C dopo la sentenza del TFN. I legali Luis Vizzino e Flavia Tortorella prepareranno il ricorso in secondo grado alla Corte Federale d’Appello.

Anche il Bitonto perde il professionismo a causa dei 5 punti di penalizzazione, scatenando l’entusiasmo a Foggia. I dirigenti hanno esultato al momento della sentenza, che al momento vede i rossoneri promossi in Serie C al posto del Bitonto.