L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla protesta in Serie D dei club retrocessi. La LND ha proposto alla Figc la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro dei 9 gironi. In merito a questa decisione, ben 30 squadre di queste 36 hanno pronta una diffida da inviare a Governo, Coni, Figc affermando che la decisione non sia coerente con i principi della Figc in riferimento al potere ricevuto dal Decreto Rilancio. Il numero dei club contrari alla decisione della LND potrebbe aumentare, inoltre, non sono escluse azioni risarcitorie dai club interessati.