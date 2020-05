L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla situazione dal punto di vista societario in casa Catania. Infatti, nella giornata di ieri, durante l’udienza in Tribunale, il comitato Sigi ha formalizzato l’offerta per acquistare il club siciliano mettendo a disposizione un milione di euro oltre ad un piano industriale pari a 54,5 milioni da investire nei prossimi anni anche per la copertura dei debiti.

Saranno di fondamentale importanza le prossime 72 ore, quando, il Tribunale deciderà se affidare ai commissari la gestione di un eventuale fallimento, se ritenere adeguata la proposta della cordata o se lasciare l’attuale Cda che ha prodotto una memoria difensiva chiedendo un concordato in bianco e intavolando una trattativa con imprenditori del Nord.