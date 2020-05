Negli ultimi giorni, Lotito ha annunciato la querela nei confronti de ‘La Gazzetta dello Sport’ di Cairo in merito alla denuncia degli allenamenti “proibiti” della Lazio. Proseguito con il dibattito sulla ripresa del campionato (con Lotito favorevole, Cairo meno), poi un articolo a firma di Sebastiano Vernazza dove vengono messi in risalto alcuni punti oscuri della carriera calcistica di Lotito e le ultime dichiarazioni sul match Juventus-Inter giocato prima del lockdown. Questo il titolo: “L’allusione su Juve-Inter è solo l’ultima di Lotito, il presidente controverso della Lazio”. Articolo considerato diffamatorio con tanto di annuncio di querela.

Ma l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” rincara la dose, andando a prendere in esame i calci di rigore assegnati e favore e quelli contro, titolando: “Uno strano complotto, le allusioni di Lotito e i numeri della Lazio: è la società di A con più rigori a favore e meno contro“. Un’ulteriore provocazione in uno scontro che non sembra conoscere tregua.