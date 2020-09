L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, parla anche del mercato del Catania.

Sembrava tutto fatto per Perina, svincolato dal Cosenza, ma nelle ultime ore il club rossazzurro ha messo gli occhi su Antonio Santurro, in uscita dal Bologna e che potrebbe già essere ufficializzato domani con la formula del prestito.



Nel 2017 Santurro è diventato il terzo portiere del Bologna dietro Mirante e Da Costa. Possibilità di giocare zero, ma alla fine del mese di marzo del 2018

accade un episodio imprevedibile.

I due colleghi di reparto finirono entrambi ko: Mirante squalificato, Da Costa acciaccato. Il tecnico Donadoni lo schiera in campo contro la Roma. Santurro salva il risultato in più di un’occasione. La gara finisce in parità e tutto il circo del calcio s’accorge di questo ragazzo che, a 26 anni, senza mai aver giocato in B, esordisce nella massima serie con la determinazione del veterano.