L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della tifoseria rosanero che freme per l’inizio della stagione.

Dal presidente Mirri all’a.d. Sagramola – scrive il quotidiano – arrivano dichiarazioni che invitano alla pazienza.

In sostanza, per il club non è un obbligo centrare la Serie B già quest’anno. Parole di chi non nasconde ambizioni, ma preferisce restare coi piedi per terra. Venerdì pomeriggio la squadra è tornata dal ritiro di Petralia e ad attenderla, sotto la pioggia, c’è stata un’accoglienza caldissima di circa 100 ultrà del gruppo Curva Nord 12.

A nessuno è sfuggito lo striscione all’ingresso dell’impianto: «Unico obiettivo: la promozione».