L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del mercato del Palermo. Gettate le basi per la costruzione di un gruppo vincente – scrive il quotidiano -, ora servono 4/5 giocatori in grado di alzare lo spessore tecnico

della squadra e mettere il Palermo in condizione di rivaleggiare col Bari.

Boscaglia, e la dirigenza, da questo punto di vista sono in sintonia: servono

almeno 2 centrocampisti, oltre a Broh che dovrebbe arrivare a breve in prestito dal Sassuolo, e un paio di attaccanti ancora.