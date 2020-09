L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, parla di un fatto clamoroso accaduto alla Salernitana.

Il difensore Ranieri ha già salutato dopo un solo allenamento, mentre l’amichevole col Francavilla (1-1 gol di Gyomber) è stata interrotta per alcuni minuti per una protesta di un gruppo di tifosi. Clima molto teso intorno alla Salernitana. «Sui social sono arrivati messaggi che sconsigliavano il calciatore ad accettare il trasferimento a Salerno», ha chiarito in un comunicato l’agenzia gestisce Ranieri, di proprietà della Fiorentina e prestato alla Salernitana. Ma a destare scalpore è stato il blitz di un gruppo di 50 tifosi che, dopo aver scavalcato i cancelli (la partita era a porte chiuse), ha lanciato sul campo circa 150 palloni ed esposto uno striscione con un messaggio rivolto a Lotito «Ecco i tuoi palloni ora vattene fuori dai c…».