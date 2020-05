L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo scetticismo dei club di Serie C. Tutti dovranno attrezzarsi, anche per giocare solo playoff e playout, come auspicato dal presidente Gravina. I club riflettono e qualcuno trama per la serrata. Le prime in classifica non hanno ancora previsto la ripresa: l’ipotesi della promozione aveva illuso qualcuno. Sono i costi a spaventare i club: giocando a porte chiuse e con molti sponsor che hanno voltato le spalle, le risorse sono ridotte al lumicino.