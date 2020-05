L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari: «Difficile sbrogliare la matassa. E’ il momento giusto per la riforma dei campionati. Il mio Bari ha alle spalle un anno di D ed è pronto a giocarsi la promozione sul campo. Il nostro brand merita di stare in alto. Protocollo sanitario? Davanti alla salute non si scherza. Ha un costo adeguarsi, ma non se ne può fare a meno».