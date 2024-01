Gazzetta dello Sport: “Serie C, arrivano i colpi. Tello-Catania, Valente-Padova”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato di serie C.

Gran colpo per il Catania, che a centrocampo ottiene Tello: il Benevento al suo posto adesso può prendere Nardi dalla Reggiana. Anche il Crotone punta in alto e ha chiesto Calò al Cosenza. Altro arrivo al Foggia dal Lecco: si tratta di Tenkorang (via Cremonese); ai rossoneri anche lo svincolato Rolando.

E per la difesa il Taranto ottiene Matera dalla Turris. Al Nord invece il Padova aspetta il via libera dal Palermo per avere Valente. A Vicenza si attende Delle Monache (Samp) così Rolfini potrebbe tornare ad Ancona. E la Triestina blocca Parlanti del Sestri Levante, dove finirà la stagione.