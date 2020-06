Arriva la svolta per la Serie A, approvata la quarantena “soft” dagli scienziati, adesso il torneo non è più in pericolo. L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sulla decisione da parte del comitato tecnico scientifico. In caso di positività di un giocatore, il campionato non si fermerà, ma il positivo andrà in quarantena, mentre il gruppo squadra andrà in ritiro in una struttura concordata, ma potrà giocare i match. Ovviamente la mattina della gara verrà effettuato il tampone e post gara la squadra tornerà in ritiro. Oggi il parere del Comitato tecnico-scientifico del governo diventerà ufficiale e toccherà al ministero della Salute e a quello dello Sport comunicare alla Federcalcio la svolta. I tamponi verranno effettuati ogni 4 giorni e i test sierologici in 2 settimane, questo modello sarà molto simile a quello tedesco.