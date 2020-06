L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione in casa Catania. Tutta la città è in attesa di novità dal Tribunale. A sei calciatori è stato corrisposto lo stipendio di Gennaio e Febbraio, mentre gli altri stanno aspettando. Tra i giocatori titubanti riguardo al tornare in campo, ci sarebbero il portiere Furlan, i difensori Calapai, Pinto, Silvestri ed Esposito, il centrocampista Rizzo e Dall’Oglio. Lucarelli farà rientro in città nella prossime ore per provare a ristabilire la quadra in vista dei playoff.