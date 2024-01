L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato e sulle 8 trattative che “scottano”.

Tra queste, la rosea, inserisce anche Jacopo Segre seguito molto dalla Salernitana. L’ex ds rosanero, Walter Sabatini oggi in granata non molla il centrocampista del Palermo che in questo campionato ha già segnato 5 gol con la maglia dei siciliani.