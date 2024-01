Gazzetta dello Sport: “Il mercato della B lo comandano Palermo e Cremonese. Le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie B attraverso un pezzo scritto da Nicola Binda.

Tutto risolto: 1,4 milioni alla Ternana e Diakité al Palermo. La lunga trattativa, culminata con l’ammutinamento del difensore sabato contro il Cittadella, è andata in porto. Altro tassello per Corini, che da qui alla fine potrà contare anche su Soleri: l’attaccante destinato al Modena, dopo la doppietta di sabato proprio al club emiliano, è stato tolto dal mercato e gli è stato aumentato l’ingaggio per questa stagione. La Ternana invece, perso uno dei suoi leader, cerca altri giovani: si tratta per Bonfanti (Atalanta), Corazza (Bologna) e Pellegrino (Milan).

Le altre La Cremonese continua a sbattere su un muro per avere Caso dal Frosinone (interessato a Okereke): l’attaccante non vuole scendere in B; resta calda invece la pista per Henry del Verona. Tanti nomi vengono accostati al Como, anche Strefezza del Lecce (smentito), ma ci sono anche certezze: è fatta per l’arrivo di Braunoder, centrocampista dell’Austria Vienna. Molto attivo è lo Spezia, che ha definito Mateju dal Palermo e Falcinelli dal Modena, mentre si apre uno scenario per Moro: può andare (via Sassuolo) al Catanzaro in una specie di scambio con Donnarumma. Il Bari come terzino sinistro ha deciso di puntare su Guiebre del Modena: c’è l’intesa per il prestito, non ancora per il riscatto, ma c’è tempo visto che il giocatore è in Coppa d’Africa.

Lo stesso Modena, persi Soleri e Falcinelli (oltre a Bonfanti, andato al Pisa per Gliozzi), non vuol intervenire sull’attacco, ma sta cercando di riavere Cittadini dal Monza (via Atalanta). Anche il Südtirol (che ha preso Manuel Iori per allenare la Primavera) cerca un difensore e pure lui punta su un cavallo di ritorno: è Ierardi del Vicenza. E sempre per la difesa l’Ascoli conta di avere tra oggi e domani una risposta definitiva da Gagliolo, di rientro da Cipro. Infine la Feralpisalò, che ha chiesto il centrocampista Fausto Rossi al Vicenza, dove in cambio può andare Carraro.