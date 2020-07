L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del caos legato al protocollo per le gare di serie A. Gabriele Gravina, lancia un allarme: «Io sono molto, ma molto preoccupato per la stagione 2020/21, fra non molto bisognerà cominciare i raduni e la preparazione per il prossimo campionato. Siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure che dovremo seguire». Il tema è quello della revisione del protocollo. La Federcalcio l’ha posta anche nei giorni scorsi chiedendo al Comitato Tecnico-Scientifico una riduzione dei tamponi dopo la «negativizzazione» del gruppo. La risposta è arrivata: la curva dei contagi non è migliorata, mancano poche partite, dovete andare avanti così. La data del 12 settembre per il via alla prossima stagione è stata ritenuta da diversi protagonisti, una forzatura. Per questo, nel prossimo consiglio federale del 4 agosto, ma ne discuterà anche la Lega giovedì, si affronterà l’argomento sempre complicato del cambiamento della formula (si parla di due gironi da 10 squadre come regular season prima di andare ai playoff e playout).