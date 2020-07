L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla dei diritti della serie A. In tre sono pronti a investire una cifra dai 12 ai 15 miliardi di euro per una quota di minoranza della Lega, non superiore al 15%. Ieri sono state depositate le offerte vincolanti. L’ingresso dei fondi segnerebbe l’inizio di una nuova era e di una nuova struttura della governance della A. Le offerte sono state depositate ieri pomeriggio negli uffici di Lazard, banca d’affari scelta dalla Lega come advisor finanziario. Le offerte sono quelle di Cvc Capital Partners, finanziaria britannica specializzata in private equity; di Bain Capital, società statunitense di investimento; e, ultima in ordine temporale, quella di Advent International, altro gruppo di private equity americano. A queste se ne aggiungono altre 3, quelle di General Atlantic, TPG e Apollo, che hanno inviato proposte di finanziamento.