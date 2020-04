L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza le criticità di un’eventuale ripartenza della Serie A. Nel caso ci sia un positivo all’interno del “gruppo squadra”, il comitato medico-scientifico propenderà per il “fermi tutti”. Il protocollo Figc ha studiato dei meccanismi che consentano di circoscrivere la positività senza fermare tutto: isolamento immediato del calciatore o del membro dello staff contagiato, doppio tampone per tutti nelle 24 ore, doppio test sierologico a 5-7 giorni di distanza, ripristino del distanziamento. Non si scappa: vanno messi in quarantena i contatti ravvicinati della persona trovata positiva. Tutto verrebbe bloccato per altre due settimane.