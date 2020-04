L’ex rosanero Edinson Cavani potrebbe finire all’Inter. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” rilancia l’indiscrezione spiegando come il matador sia stato proposto ai dirigenti nerazzurri visto che si trova in scadenza di contratto con il PSG. Per adesso – si legge – ancora niente di concreto, ma adesso Marotta sta seriamente pensando all’ingaggio del forte centravanti.