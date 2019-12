L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro di Javier Pastore. Dall”intervista a Telefoot si prospetta un possibile ritorno dell’argentino in Francia: «Un ritorno in Francia? Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra–. Al Marsiglia non potrei mai giocare(è la grande rivale del Psg, ndr), ma ci sono altri club come il Lione, che è una società simbolo in Francia, e anche altre squadre. Leonardo? Fa molto bene il suo lavoro, fa di tutto per rendere il Psg più competitivo possibile e portarlo lontano in Champions. E se dovesse richiamarmi…non lo saprete mai».