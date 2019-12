L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le pagelle dei calciatori del Palermo nella sfida col Troina.

6,5 DODA IL MIGLIORE: Più spigliato del solito sulla fascia, si sgancia spesso, si procura il rigore, nelle ripresa è una spina nel fianco del Troina

6 PELAGOTTI: Giornata di ordinaria amministrazione. – 6 LANCINI: Torna dopo la squalifica con una gara attenta. Puntuale nelle chiusure, spende anche un giallo nel finale su una ripartenza pericola del Troina. – 6,5 CRIVELLO: Il solito leader della difesa, pur non arrivando grandi pericoli, guida la squadra in uscita sull’impostazione da dietro. – 5,5 VACCARO: Parte bene, si spegna alla lunga con giocate imprecise contro una versoio che non pensa ad attaccare e lascia parecchi metri. – 6 KRAJA: Gara di sostanza, macina chilometri, qualche inserimento, si vede di più in fase di contenimento, manca un po’ in quella offensiva. – 5 RIZZO PINNA: Entra per aumentare la trazione anteriore della squadra, ma non risulta mai nel vivo del gioco. – 6 MARTIN: In avvio la troppa foga lo porta a scegliere spesso il lato sbagliato per il suoi lanci, cresce alla distanza. – 5,5 MARTINELLI: Si fa notare soltanto per una girata nel cuore dell’area che finisce di poco a lato. Poco lucido nel palleggio. – 5,5 FICARROTTA: Spreca clamorosamente una palla gol nel primo tempo preferendo la conclusione al volo allo stop e il tiro. – 5 SFORZINI: Entra allo scadere, dopo un mese mezzo in infermeria e sciupa un rigore. – 5 RICCIARDO: Sbaglia il rigore del possibile vantaggio con un tiro centrale. Il secondo errore stagionale. – 6 FELICI: Si procura il rigore in pieno recupero, non ha i soliti guizzi, nonostante la grande generosità. – 5,5 ALL. PERGOLIZZI: Butta nella mischia tutti gli attaccanti che ha in rosa, la giornata, però, è stregata. Il Palermo fa troppa fatica segnare.