L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Troina. Natale è tempo di regali e i rosanero decidono di farne tre, fallendo due rigori e riaprendo pericolosamente il campionato. La squadra ennese è una colonia di palermitani e ieri in campo erano 10, compreso l’allenatore. L’eroe della giornata è stato il portiere Calandra, cresciuto in zona Fiera e capace di neutralizzare dagli undici metri Ricciardo e poi Sforzini. Non intervenire sul mercato per un sostituto di Santana, sarebbe un gravissimo errore per il Palermo che rischia di compromettere una stagione. Ricciardo, oltre a sbagliare il rigore, ha passato la gara sempre in fuorigioco. Ficarrotta ha gettato due grandi occasioni e Sforzini ha fallito il rigore nei minuti di recupero.