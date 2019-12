L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’approdo di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. L’accordo raggiunto con l’allenatore di Ascoli è: contratto fino al 30 giugno 2020 e in caso di salvezza prolungamento anche per la stagione successiva. Iachini ha chiesto di non essere un semplice traghettatore. Se Rocco darà il via libera l’annuncio dell’ingaggio verrà comunicato oggi. Il vero rivale per la panchina è stato Gigi Di Biagio, che ha pagato il fatto di non avere esperienza come allenatore di una squadra di club.