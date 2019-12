L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla situazione del Catania. La società lavora per far quadrare i conti. Nelle ultime ore sono stati pagati gli stipendi ai tesserati ed è stata rispettata la scadenza del 16-18 dicembre. La squadra non incorrerà in punti di penalizzazione. Ieri è stato il giorno dei tifosi che si sono radunati al centro della città, marciando fino alla villa Bellini per chiedere ai proprietari attuali di vendere. Si sono ritrovati in 500 percorrendo le strade battute da turisti e famiglie in cerca dei regali di Natale. Tante le richieste di cedere il Catania per cominciare un nuovo ciclo.