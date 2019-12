L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del possibile ritorno di Ballardini sulla panchina del Genoa, sarebbe la quarta volta. Il tecnico – si legge – venne esonerato nell’ottobre del 2018 con la squadra a un passo dall’Europa. Adesso il tecnico prima di accettare vuole delle garanzie e soprattutto un chiarimento con Preziosi. Ballardini vorrebbe almeno un progetto a media scadenza, ma anche dei rinforzi. Il tecnico conosce benissimo l’ambiente e viene visto come il profilo giusto per risollevare la squadra. Ballardini è in pole position per la panchina del Grifone.