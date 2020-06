L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla ripartenza della Serie A. Le quattro tv si stanno organizzando per rimpolpare il palinsesto che a luglio già vara repliche e programmi che non acchiappano. Sarà come vivere un Mondiale per chi ama il calcio. La Rai sarà la prima a riaccendere i motori con le semifinali di Coppa Italia. In Mediaset, nubi sul futuro di Tiki Taka, qualcosa cambierà. Sky trasmetterà 7 partite di ogni turno di Serie A. DAZN, tv che ha le altre partite della A e tutte quelle della B, oltre alla Liga spagnola, riparte col solito menu. Pre e post partita con Diletta Leotta.