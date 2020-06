Sembra ormai finito il matrimonio tra Mario Balotelli e il Brescia, l’attaccante è sempre più un separato in casa e il presidente Massimo Cellino, vuole le rescissione del contratto immediata. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione, con la squadra lombarda pronta a portare l’ex centravanti del Nizza in Tribunale dopo la sua richiesta di reintegro. Entro la fine della settimana infatti dovrebbe partire il ricorso per la risoluzione unilaterale del contratto. Il dissidio tra i due è partito dal periodo di lavoro casalingo dovuto alla quarantena, Balotelli avrebbe frequentato pochissimo gli allenamenti online dello staff di Diego Lopez. .Un atteggiamento e una conduzione che lo avrebbero portato a ripresentarsi al campo in condizioni non ottimali per poter essere aggregato subito ai compagni di squadra. Tutto questo, secondo la società,sarebbe una mancanza di professionalità e di rispetto nei confronti della stessa, degli allenatori, dei compagni e dei dirigenti. Lo scollamento avrebbe poi usufruito completamente del preparatore personale messo a sua disposizione dal club per velocizzare il recupero della forma fisica richiesta. Ormai il tra Cellino e Balotelli sembra essere virtuale tra avvocati e carte bollate. Con un finale già scritto, da separati nemmeno più in casa.