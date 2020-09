L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della decisione del CTS che ha detto no alla riapertura degli stadi nella misura del 25%.

«In coerenza con quanto più volte raccomandato, riteniamo che non esistano – al momento – le condizioni per consentire, negli eventi sportivi all’aperto e al chiuso, ulteriori aperture per la partecipazione degli spettatori nelle modalità indicate dal documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome» – si legge nella nota diffusa -.