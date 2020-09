L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, parla del mercato di serie B.

Il Vicenza ha deciso: tutto su Jallow, in arrivo dalla Salernitana con tre anni di contratto. Il Pordenone fa lo scambio col Bari (arriva Berra, parte Semenzato) e cerca una mezzala tra Scavone dello stesso Bari e Maleh (Venezia). Volta (non convocato dal Benevento) è più vicino alla Cremonese. Il Chievo è in attesa di dire sì a Ciciretti e, se Semper va alla Samp, prende D’Amico. Oggi a Frosinone arriva Parzyszek, attaccante polacco del Piast Gliwice: in uscita Ardemagni e Vitale, richiesti dal Cosenza (che punta Gerbo dell’Ascoli). Il Brescia prova ad anticipare l’arrivo di Friojonsson previsto per gennaio. A Salerno, dopo A. Anderson, dalla Lazio può arrivare il tedesco Sabiri; Fella, appena preso dal Monopoli, può essere girato al Foggia. In C Malomo (Triestina) passa al Catanzaro e Buschiazzo (ex Siena) alla Casertana.