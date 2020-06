L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul possibile approdo di Jeremy Menez alla Reggina. Firmerà un contratto biennale. Esploso a Roma, ma il suo atteggiamento arrogante e strafottente non l’ha aiutato. Dopo l’esperienza al PSG, Inzaghi lo lasciò libero di esprimersi al Milan, dove sfiorò il titolo di capocannoniere. Poi la sregolatezza prevalse ancora sul genio e lo trascinò in giro per il mondo: Bordeaux, Antalyaspor, America e Paris FC. La nuova tappa è Reggio Calabria.