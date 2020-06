L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla panchina del Palermo. Fabio Caserta è l’allenatore individuato dal Palermo per primeggiare in Serie C. Non ci fosse il campionato di B di mezzo, l’annuncio sarebbe già stato effettuato. Ma il tecnico deve restare concentrato sul campionato cadetto. La proposta rosanero non l’ha lasciato indifferente: il Palermo gli offrirebbe un contratto biennale e porterebbe in città anche il suo staff, tra cui l’ex rosa Ciro Ferrara.