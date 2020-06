L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla situazione societaria della Roma. Nessuno nella Roma si sarebbe aspettato che il DS avesse scelto la via dello scontro frontale con James Pallotta. Il DS non ha digerito il fatto che il presidente avesse nominato i dirigenti Fienga e Zubiria e non lo stesso Petrachi nel corso di un’intervista. La Roma valuta un licenziamento per giusta causa. L’ex rosa si presenterà a Trigoria per un chiarimento, ma la ricucitura sarà complicata.