Praticamente raggiunto l’accordo col Torino per l’attaccante Nicola Rauti. Resta da definire la formula. Si lavora per portare in Sicilia Michele Somma, difensore centrale del Deportivo La Coruna. E’ una vecchia conoscenza del duo Sagramola-Castagnini dall’esperienza di Brescia.