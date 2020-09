L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Kanoute a Palermo.

Ha caratteristiche e qualità rare per la Serie C, è devastante negli scatti e sullo stretto. Nelle ultime ore i rosanero hanno raggiunto l’accordo con il Catanzaro e il calciatore si è recato subito nel capoluogo siciliano. Ha lavorato con due tecnici: Auteri, che lo ha schierato da esterno destro o sinistro, e Grassadonia, che lo ha utilizzato da seconda punta. Il suo punto di riferimento è la religione, essendo musulmano praticante. «Era già molto forte, ma in Calabria è cresciuto parecchio – spiega il DS Pasquale Logiudice – Preferisce partire da esterno ed è bravo nell’uno contro uno. Per questa categoria ha un’importanza assoluta, infatti col Catanzaro, l’anno scorso, abbiamo dovuto respingere le avance del Cittadella. Il Palermo ha fatto un grande acquisto».